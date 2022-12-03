Украинские военные минометным огнем накрыли грузовики оккупантов (видео)

Украинским минометчикам удалось атаковать два российских грузовика, после чего они полностью сгорели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские военные метким огнем атаковали позиции оккупантов.
На видео можно увидеть попадание рядом с грузовиками, которые позже загорелись и были уничтожены.
Напомним, что украинские пограничники уничтожили здание, в котором скрывались оккупанты. Россияне накрыли из миномета в Донецкой области.
Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
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