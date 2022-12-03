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Украинские военные минометным огнем накрыли грузовики оккупантов (видео)

Фото: Украинские военные минометным огнем накрыли грузовики оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским минометчикам удалось атаковать два российских грузовика, после чего они полностью сгорели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные метким огнем атаковали позиции оккупантов.

На видео можно увидеть попадание рядом с грузовиками, которые позже загорелись и были уничтожены.

Напомним, что украинские пограничники уничтожили здание, в котором скрывались оккупанты. Россияне накрыли из миномета в Донецкой области.

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.

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