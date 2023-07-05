Українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників
Українські військові знищили ще вісім безпілотників російських окупантів у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".
"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Українські військові "приземлили":
- 4 БПЛА "Ланцет";
- 2 БПЛА "Мерлін-ВР";
- 1 БПЛА "Zala";
- 1 БПЛА "Орлан-10".
Нічна атака РФ
Як повідомлялося, зокрема, російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. У цьому регіоні було збито одного безпілотника типу "Шахед-136".
До того ж три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони України одразу в трьох областях.
За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 670 окупантів та 12 ворожих БПЛА.
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