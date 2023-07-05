Українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників

Українські військові знищили ще вісім безпілотників російських окупантів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Українські військові "приземлили":

4 БПЛА "Ланцет";

2 БПЛА "Мерлін-ВР";

1 БПЛА "Zala";

1 БПЛА "Орлан-10".

Нічна атака РФ

Як повідомлялося, зокрема, російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. У цьому регіоні було збито одного безпілотника типу "Шахед-136".

До того ж три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони України одразу в трьох областях.

За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 670 окупантів та 12 ворожих БПЛА.