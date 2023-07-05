ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників

Новость на русском →
Миколаївська область, Середа 05 липня 2023 21:16
Українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників Фото: українські військові у Миколаївській області знищили вісім ворожих безпілотників (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові знищили ще вісім безпілотників російських окупантів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Українські військові "приземлили":

  • 4 БПЛА "Ланцет";
  • 2 БПЛА "Мерлін-ВР";
  • 1 БПЛА "Zala";
  • 1 БПЛА "Орлан-10".

Нічна атака РФ

Як повідомлялося, зокрема, російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. У цьому регіоні було збито одного безпілотника типу "Шахед-136".

До того ж три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони України одразу в трьох областях.

За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 670 окупантів та 12 ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України дрони ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії