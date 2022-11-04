Українські військові майже впритул знищили танк окупантів (відео)

Українським військовим вдалося влучним пострілом знищити танк російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Воїн ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити російський танк, який проїжджає повз дерев. Потім видно, як український військовий виходить позаду танка та стріляє у його корму. Після влучання танк вибухнув та загорівся.
Як повідомляє Міноборони, ворожу техніку знищив військовий 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.
Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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