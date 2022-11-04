Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (видео)

Украинским военным удалось точным выстрелом уничтожить танк российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Воин ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть российский танк, проезжающий мимо деревьев. Затем видно, как украинский военный выходит позади танка и стреляет в его корму. После попадания танк взорвался и загорелся.
Как сообщает Минобороны, вражескую технику уничтожил военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.
Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.
Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.
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