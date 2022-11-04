RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (видео)

Фото: Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным выстрелом уничтожить танк российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Воин ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российский танк, проезжающий мимо деревьев. Затем видно, как украинский военный выходит позади танка и стреляет в его корму. После попадания танк взорвался и загорелся.

Как сообщает Минобороны, вражескую технику уничтожил военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине