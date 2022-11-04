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Українські військові майже впритул знищили танк окупантів (відео)

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 15:14
Українські військові майже впритул знищили танк окупантів (відео) Фото: Українські військові майже впритул знищили танк окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося влучним пострілом знищити танк російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Воїн ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити російський танк, який проїжджає повз дерев. Потім видно, як український військовий виходить позаду танка та стріляє у його корму. Після влучання танк вибухнув та загорівся.

Як повідомляє Міноборони, ворожу техніку знищив військовий 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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