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Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (видео)

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 15:14
Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (видео) Фото: Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным выстрелом уничтожить танк российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Воин ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российский танк, проезжающий мимо деревьев. Затем видно, как украинский военный выходит позади танка и стреляет в его корму. После попадания танк взорвался и загорелся.

Как сообщает Минобороны, вражескую технику уничтожил военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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