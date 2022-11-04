Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (видео)

Фото: Украинские военные почти в упор уничтожили танк оккупантов (GettyImages)

Украинским военным удалось точным выстрелом уничтожить танк российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.