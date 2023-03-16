Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті, - ISW

Як зазначають аналітики, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківськийкількість наземних атак РФ на добу зменшилася з

В ISW вказують, що росіяни у

Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", - зазначили в Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.

Ключові висновки ISW: