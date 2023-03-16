Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті, - ISW

У порівнянні з попередніми тижнями загальний темп російського наступу знизився. Українські війська мають можливості відновити ініціативу на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківськийкількість наземних атак РФ на добу зменшилася з
В ISW вказують, що росіяни у
Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується
"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", - зазначили в Інститут вивчення війни.
Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.
"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, представник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що просування Росії у Бахмуті важко назвати навіть "пірровою перемогою".
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