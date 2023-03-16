Украинские военные имеют возможности возобновить инициативу на фронте, - ISW

Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с

В ISW указывают, что россияне в

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - добавили в отчете.

Ключевые выводы ISW: