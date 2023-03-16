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Украинские военные имеют возможности возобновить инициативу на фронте, - ISW

Фото: Украинские военные имеют возможности возобновить инициативу на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

По сравнению с предыдущими неделями общий темп российского наступления снизился. Украинские войска имеют возможности возобновить инициативу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с

В ISW указывают, что россияне в

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - добавили в отчете.

Ключевые выводы ISW:

  • Международные журналисты получили долгосрочный стратегический документ Кремля по дестабилизации и реинтеграции Молдовы обратно в сферу влияния России до 2030 года.
  • Пригожин прокомментировал сообщение об увольнении командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского, что, вероятно, выявило принадлежность Теплинского к ЧВК "Вагнер".
  • Госдума РФ 14 марта приняла закон о наказании за "дискредитацию" всех участников "СВО" с целью воспитания самоцензуры в российском обществе.
  • Постоянные попытки Москвы изобразить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней безопасности России путем установления дополнительных установок противовоздушной обороны в районах, где никогда не будут проходить военные действия, вызывают внутреннюю негативную реакцию.
  • Президент РФ Владимир Путин использовал свою встречу с генеральной прокуратурой России 15 марта, чтобы продолжить укреплять свою репутацию заангажированного и эффективного лидера военного времени.
  • Путин 15 марта встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.
  • Российские силы не проводили никаких подтвержденных наземных атак северо-западнее Сватового и совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска вели наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российский милблогер заявил, что украинские войска пытались провести наступательные действия через Каховское водохранилище в Херсонской области.
  • Как сообщалось, Кремль поручил министерству обороны РФ с 1 апреля набрать 400 тысяч военнослужащих по контракту.
  • В Мелитополе Запорожской области украинские партизаны ликвидировали российского коллаборанта.

Напомним, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что продвижение России в Бахмуте трудно назвать даже "пирровой победой".

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