Украинские военные имеют возможности возобновить инициативу на фронте, - ISW

По сравнению с предыдущими неделями общий темп российского наступления снизился. Украинские войска имеют возможности возобновить инициативу на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с
В ISW указывают, что россияне в
Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется
"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - отметили в Институт изучения войны.
Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.
"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - добавили в отчете.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что продвижение России в Бахмуте трудно назвать даже "пирровой победой".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.