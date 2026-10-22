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Українські військові ліквідували зенітний комплекс "Бук-М1" росіян (відео)

13:43 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: українські військові ліквідували зенітний комплекс "Бук-М1" росіян (росЗМІ)

Українські військові попри щільне маскування виявили та знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів – "Бук-М1", який виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ", - йдеться у повідомленні корпусу.

Зазначається, що окупанти ретельно маскують свою ППО в лісосмугах. Однак з настанням осені "зеленка" поступово спадає, а приховувати дороговартісну техніку стає дедалі складніше.

"Під час наступного вильоту наші оператори також уразили ще одну замасковану ціль – ЗРК невстановленого типу. Злагоджена взаємодія підрозділів та ефективний обмін розвідданими дають свій результат", - додали військові.

Влучні удари ЗСУ по важливих об'єктах росіян

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

Окрім того, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів. Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".

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