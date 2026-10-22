Українські військові ліквідували зенітний комплекс "Бук-М1" росіян (відео)

"На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів – "Бук-М1", який виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ", - йдеться у повідомленні корпусу.

Зазначається, що окупанти ретельно маскують свою ППО в лісосмугах. Однак з настанням осені "зеленка" поступово спадає, а приховувати дороговартісну техніку стає дедалі складніше.

"Під час наступного вильоту наші оператори також уразили ще одну замасковану ціль – ЗРК невстановленого типу. Злагоджена взаємодія підрозділів та ефективний обмін розвідданими дають свій результат", - додали військові.