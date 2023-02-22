Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі, - радник мера

Збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"Підтверджуємо також ліквідацію двох складів палива", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що склади з паливом розміщувались на базах окупантів в Кальміуському районі.
"Гарно. Буде більше", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.
В Маріуполі пролунав вибух. Приліт зафіксовано в районі морського порту.
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