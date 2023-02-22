Украинские военные ликвидировали два склада топлива россиян в Мариуполе, - советник мэра

Вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .
"Подтверждаем также ликвидацию двух складов топлива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что склады с топливом размещались на базах оккупантов в Кальмиусском районе.
"Хорошо. Будет больше", - добавил Андрющенко.
Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.
В Мариуполе раздался взрыв. Прилет зафиксирован в районе морского порта.
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