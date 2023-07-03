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Украинские военные из Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении

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Понедельник 03 июля 2023 12:04
Украинские военные из Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении Фото: украинские военные из Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники с помощью ПТРК Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Дорогостоящий ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор" сожгли противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Потери россиян в Украине

Отметим, что "Аллигатор" - уже 309-й вертолет российских оккупантов, который уничтожили наши защитники за время полномасштабной войны.

В июне представителя Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

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