Украинские военные из Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении
Фото: украинские военные из Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении (wikipedia.org)
Украинские защитники с помощью ПТРК Javelin уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Дорогостоящий ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор" сожгли противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
Потери россиян в Украине
Отметим, что "Аллигатор" - уже 309-й вертолет российских оккупантов, который уничтожили наши защитники за время полномасштабной войны.
В июне представителя Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.
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