Українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники РФ

"13 травня у Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, військові ліквідували розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет".

Нагадаємо, сьогодні вночі у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдалися до нічних ударів по наших містах.

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки ворог застосував проти України 21 "Шахед", 17 з яких було збито нашою ППО. В тому ж числі були знищені всі цілі, що летіли до нашої столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.