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Украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ

Фото: Украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ (t.me/milinua)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командованию "Юг" в Facebook.

"13 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два российских беспилотника", - говорится в сообщении.

В частности, военные ликвидировали разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА типа "Ланцет".

Напомним, сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед", 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие по направлению к нашей столице.

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