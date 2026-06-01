Українські військові з роботом зачистили село на Харківщині (відео)

У бригаді заявили, що поширювані російською стороною повідомлення про нібито захоплення Новоплатонівки не відповідають дійсності. За словами військових, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Для виявлення та ліквідації російських військових, які проникли до району виконання завдання, ударно-пошукова група 115-ї ОМБр провела операцію із зачистки населеного пункту. Перед цим військові протестували бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні.

"Зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. Наземний роботизований комплекс забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Військові також подякували 10-му армійському корпусу за допомогу у відеофіксації операції та оприлюднили кадри виконання завдання.