Украинские военные с роботом зачистили село на Харьковщине (видео)

На фоне российских заявлений о "взятии" Новоплатоновки бойцы 115-й ОМБр показали видео операции и подтвердили контроль над селом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В бригаде заявили, что распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Новоплатоновки не соответствуют действительности. По словам военных, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Для выявления и ликвидации российских военных, которые проникли в район выполнения задания, ударно-поисковая группа 115-й ОМБр провела операцию по зачистке населенного пункта. Перед этим военные протестировали боевой модуль наземного роботизированного комплекса на полигоне.
"Зачистка поселка прошла четко и слаженно. Наземный роботизированный комплекс обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу. Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Военные также поблагодарили 10-й армейский корпус за помощь в видеофиксации операции и обнародовали кадры выполнения задачи.
Ранее Третий армейский корпус сообщил об операции по контролю логистических маршрутов российских войск на временно оккупированной Луганщине и Восточной Слобожанщине. Для ударов использовали беспилотники, которые работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой РФ.
По данным военных, во время операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов оккупантов. Одной из самых отдаленных целей стал район пункта пропуска "Изварино" на границе с Россией.