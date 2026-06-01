RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские военные с роботом зачистили село на Харьковщине (видео)

16:52 01.06.2026 Пн
2 мин
Россияне поспешили похвастаться "взятием" поселка. Как именно украинские защитники разбили лживые мифы пропаганды?
aimg Мария Науменко
Фото: украинские военнослужащие во время выполнения боевого задания на фронте (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На фоне российских заявлений о "взятии" Новоплатоновки бойцы 115-й ОМБр показали видео операции и подтвердили контроль над селом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Читайте также: Линии траншей и противотанковые рвы: "Хартия" строит оборону под Харьковом (видео)

В бригаде заявили, что распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Новоплатоновки не соответствуют действительности. По словам военных, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Для выявления и ликвидации российских военных, которые проникли в район выполнения задания, ударно-поисковая группа 115-й ОМБр провела операцию по зачистке населенного пункта. Перед этим военные протестировали боевой модуль наземного роботизированного комплекса на полигоне.

"Зачистка поселка прошла четко и слаженно. Наземный роботизированный комплекс обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу. Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Военные также поблагодарили 10-й армейский корпус за помощь в видеофиксации операции и обнародовали кадры выполнения задачи.

Ранее Третий армейский корпус сообщил об операции по контролю логистических маршрутов российских войск на временно оккупированной Луганщине и Восточной Слобожанщине. Для ударов использовали беспилотники, которые работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой РФ.

По данным военных, во время операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов оккупантов. Одной из самых отдаленных целей стал район пункта пропуска "Изварино" на границе с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинафронтВооруженные силы УкраиныХарьков