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Українські військові з дрона знищили російський танк Т-80 під Куп'янськом (відео)

Ілюстративне фото: українські військові з дрона знищили російський танк Т-80 під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за допомогою безпілотника змогли знищити російський танк Т-80 на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На відео зображена робота ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка.

Наші бійці з безпілотника атакувала ворожий танк Т-80 та його екіпаж на Купʼянському напрямку.

Втрати російської армії в Україні

Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 540 окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила 216 180 військових загиблими.

Окупанти також зазнають значних втрат під Бахмутом. Так, до військового госпіталю в районі Персіанівки Ростовської області щоденно прибувають понад 50 росіян з важкими пораненнями.

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