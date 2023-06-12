RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные из дрона уничтожили российский танк Т-80 под Купянском (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные из дрона уничтожили российский танк Т-80 под Купянском (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники с помощью беспилотника смогли уничтожить российский танк Т-80 на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На видео изображена работа ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко.

Наши бойцы из беспилотника атаковали вражеский танк Т-80 и его экипаж на Купянском направлении.

Потери российской армии в Украине

Только за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 540 оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла 216 180 военных погибшими.

Оккупанты также несут значительные потери под Бахмутом. Так, в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно прибывают более 50 россиян с тяжелыми ранениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины