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Росіяни зазнають значних втрат під Бахмутом, - Генштаб

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Понеділок 12 червня 2023 07:56
Росіяни зазнають значних втрат під Бахмутом, - Генштаб Фото: росіяни несуть великі втрати під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Впродовж останнього тижня під Бахмутом росіяни зазнають значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями.

"Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Збройні сили України здійснюють успішні контрнаступальні дії на флангах під Бахмутом. Наприклад, протягом 9 червня нашим воїнам вдалось просунутись до 1400 метрів на різних ділянках.

Більшу частину самого Бахмута наразі контролюють росіяни, однак бої за місто ще тривають. За оцінками британської розвідки, на кожні 48 см завойованих росіянами позицій, у них є в середньому один вбитий або поранений.

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