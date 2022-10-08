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Українські військові за добу знищили понад сотню солдат, 6 танків, "Град" і 2 ЗРК С-300 ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ на півдні знищили понад сотню солдат, 6 танків, Град і 2 ЗРК С-300 ворога (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ протягом 7 жовтня знищили велику кількість живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, росіяни створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншей та радіолокаціонного захисту в районі Берислав-Нова Каховка", - розповіли наші воїни.

В ОК "Південь" також зазначили, що двічі противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки, але зазнав втрат і відійшов.

ЗСУ знищили понад 100 росіян

Авіція ЗСУ завдала 15 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань по засобах ППО окупаньтів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі.

Підтверджені втрати РФ зафіксовано на рівні:

  • 110 солдатів;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Окрім цього, 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння були суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, українські військові здійснюють активний контрнаступ на півдні України та готуються до звільнення Херсона.

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