Украинские военные за сутки уничтожили более сотни солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага, - ОК "Юг"

"Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, россияне создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав-Новая Каховка", - рассказали наши воины.

В ОК "Юг" также отметили, что дважды противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки, но понес потери и отошел.

ВСУ уничтожили более 100 россиян

Авиция ВСУ нанесла 15 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач по средствам ПВО оккупантов, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорному пункту в Бериславском районе.

Подтвержденные потери РФ зафиксированы на уровне:

110 солдат;

6 танков;

8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";

реактивная система залпового огня "Град";

2 пусковые установки ЗРК С-300;

9 единиц автобронетехники;

минометный комплекс "Сани";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

Кроме этого, 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение были существенно повреждены.