Украинские военные за сутки уничтожили более сотни солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага, - ОК "Юг"

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ в течение 7 октября уничтожили большое количество живой силы и техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, россияне создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав-Новая Каховка", - рассказали наши воины.
В ОК "Юг" также отметили, что дважды противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки, но понес потери и отошел.
Авиция ВСУ нанесла 15 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач по средствам ПВО оккупантов, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорному пункту в Бериславском районе.
Подтвержденные потери РФ зафиксированы на уровне:
Кроме этого, 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение были существенно повреждены.
Напомним, украинские военные осуществляют активное контрнаступление на юге Украины и готовятся к освобождению Херсона.
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