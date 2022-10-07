Українські військові знищили базу росіян у Херсоні, - Братчук

Українські захисники 6 жовтня завдали потужних ударів по російських окупантах у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Демілітаризація орди", - зазначив посадовець.
Він вказав, що ЗСУ знищили чотири ворожі склади БК у:
Братчук також поінформував, що військові Збройних сил України вразили базу російських окупантів у Херсоні.
Нагадаємо, 6 жовтня ЗСУ знищили ще два російські безпілотники.
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