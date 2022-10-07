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Украинские военные поразили базу россиян в Херсоне, - Братчук

Фото: Украинские военные за сутки уничтожили 4 склада и 1 базу врага на юге (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники 6 октября нанесли мощные удары по российским оккупантам в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Демилитаризация орды", - отметил чиновник.

Он указал, что ВСУ уничтожили четыре вражеских склада БК в:

  • Снигиревском районе Николаевской области (один);
  • Бериславском районе Херсонской области (два);
  • Пологовском районе Запорожской области (один).

Братчук также сообщил, что военные Вооруженных сил Украины поразили базу российских оккупантов в Херсоне.

Напомним, 6 октября ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника.

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Война России против Украины