Украинские военные поразили базу россиян в Херсоне, - Братчук

Украинские защитники 6 октября нанесли мощные удары по российским оккупантам в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Демилитаризация орды", - отметил чиновник.
Он указал, что ВСУ уничтожили четыре вражеских склада БК в:
Братчук также сообщил, что военные Вооруженных сил Украины поразили базу российских оккупантов в Херсоне.
Напомним, 6 октября ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника.
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