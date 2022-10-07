Украинские военные поразили базу россиян в Херсоне, - Братчук

Фото: Украинские военные за сутки уничтожили 4 склада и 1 базу врага на юге (zsu.gov.ua)

Украинские защитники 6 октября нанесли мощные удары по российским оккупантам в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Демилитаризация орды", - отметил чиновник. Он указал, что ВСУ уничтожили четыре вражеских склада БК в: Снигиревском районе Николаевской области (один);

Бериславском районе Херсонской области (два);

Пологовском районе Запорожской области (один). Братчук также сообщил, что военные Вооруженных сил Украины поразили базу российских оккупантов в Херсоне.