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Українські військові деокупували село у Запорізькій області

Ілюстративне фото: українські військові деокупували село у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просуваються у Запорізькій області. Нещодавно вони звільнили село Новодарівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку окрему бригаду територіальної оборони.

Військові повідомляють, що вони звільнили Новодарівку від окупантів в рамках оборонної операції ще 4 червня.

Проте російські загарбники намагалися повернути село.

"Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - зазначають наші захисники.

Новодарівка

Зазначимо, що село розташоване у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області. Воно знаходиться за 2 км від села Новопіль, що в Донецькій області.

Просування українських військових

Вчора стало відомо, що українські бійці звільнили три населені пункти у Донецькій області. Йдеться про Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Сьогодні у Міноборони повідомили, що наші захисники просунулися далі та звільнили Сторожеве в Донецькій області.

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