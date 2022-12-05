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Українські військові все ближче просуваються до Кремінної, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Контрнаступ Збройних сил України в Луганській області триває і військові все ближче просуваються до Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.

"Військові у Луганській рухаються в напрямку Сватове - Кремінна, а отже найближчим часом слід очікувати добрих новин від Генерального штабу ЗСУ", - заявив Гайдай.

Очільник області додав, що найскладніша ситуація на фронті зберігається у Білогорівці. Він додав, що росіяни продовжують її атакувати, але успіху у них там немає. В Білогорівці залишаються ще шестеро мирних жителів.

"Морозна погода сприяє просуванню українських військових в регіоні", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що холодна погода та замерзла земля сприятимуть просуванню ЗСУ у Луганській області.

Українські військові просуваються у Луганській області та вже знаходяться за декілька кілометрів від міста Кремінна.

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