Украинские военные все ближе продвигаются к Кременной, - Гайдай

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.
"Военные в Луганской двигаются в направлении Сватово - Кременная, а значит, в ближайшее время следует ожидать хороших новостей от Генерального штаба ВСУ", - заявил Гайдай.
Глава области добавил, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется в Белогоровке. Он добавил, что россияне продолжают ее атаковать, но успеха у них там нет. В Белогоровке остаются еще шесть мирных жителей.
"Морозная погода способствует продвижению украинских военных в регионе", – добавил Гайдай.
Напомним, что холодная погода и замерзшая земля будут способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.
Украинские военные продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная.
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