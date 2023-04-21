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Українські військові біля Бахмуту захопили в полон окупантів

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 19:03
Українські військові біля Бахмуту захопили в полон окупантів Фото: українські військові біля Бахмуту захопили в полон окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська продовжують вести постійні обстріли міста Бахмут. Однак українські військові змогли не тільки відбити, а й втримати позиції.

Як повідомляє РБК-Україна про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, росіяни продовжують використовувати тактику випалювання землі у Бахмуті. Попри це українські військові роблять все можливе для стримування ворога.

"Сьогодні хлопці не тільки змогли відбити і втримати позиції, але й захопили полонених, тож тепер маємо цінну інформацію про дії ворога", - розповів він.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.

За його словами, протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

При цьому британська розвідка наголошує, що російські десантники стали відігравати ключову роль у битві за Бахмут.

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Бахмут окупанти Війна Росії проти України
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