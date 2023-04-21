Украинские военные в Бахмуте захватили в плен окупантов
Российские войска продолжают вести постоянные обстрелы города Бахмута. Однако украинские военные смогли не только отразить, но и удержать позиции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко.
По его словам, россияне продолжают использовать тактику обжига земли в Бахмуте. Несмотря на это, украинские военные делают все возможное для сдерживания врага.
"Сегодня ребята не только смогли отбить и удержать позиции, но и захватили пленных, поэтому теперь имеем ценную информацию о действиях врага", - рассказал он.
Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что российских десантников бросили на усиление "вагнеровцев" в Бахмуте.
По его словам, в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.
При этом британская разведка отмечает, что российские десантники стали играть ключевую роль в битве за Бахмут.
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