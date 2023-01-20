Українські військові атакували позиції РФ та ліквідували чотирьох окупантів (відео)

Збройні сили України завдали удару по позиції росіян та знищили частину особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.
Українські військові атакували позицію окупантів, внаслідок чого було ліквідовано чотири військових РФ. Ще дев'ять росіян отримали поранення.
Зазначається, що це результат роботи спецпідрозділ 93-ї ОМБр "Сенека".
Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.
Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожу артилерійську установку, а ще одну змогли пошкодити.
Збройні сили України використовуючи Javelin знищили найсучасніший танк РФ Т-90 "Прорив".
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