Прикордонники знищили групу окупантів за допомогою БПЛА (відео)
Прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України в Telegram.
Оператор БПЛА з тепловізійною камерою встановив розміщення групи окупантів та передав дані прикордонникам-мінометникам, які своєю чергою вдарили чітко по цілі.
"Втрати противника встановлюються", - заявили в ДПСУ.
Нагадаємо, вчора українські військові показали відео атаки на позиції РФ, під час якої вони ліквідували чотирьох окупантів.
Раніше ми писали, що 18 січня Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів в Миколаївській області та ліквідували частину особового складу РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.