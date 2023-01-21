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Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в блиндаже (видео)

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Украина, Суббота 21 января 2023 17:35
Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в блиндаже (видео) Фото: Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в блиндаже (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате этого часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

На видео можно увидеть разведку позиций кафиров и нанесение по ним артиллерийского удара. ВСУ накрыли блиндаж с оккупантами, а враг понес потери среди личного состава.

Отмечается, что результат работы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Напомним, что пограничники на восточном фронте с помощью БПЛА с тепловизионной камерой обнаружили и уничтожили группу российских военных.

Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

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