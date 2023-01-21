Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в блиндаже (видео)

Фото: Украинские военные из артиллерии уничтожили оккупантов в блиндаже (GettyImages)

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате этого часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

На видео можно увидеть разведку позиций кафиров и нанесение по ним артиллерийского удара. ВСУ накрыли блиндаж с оккупантами, а враг понес потери среди личного состава. Отмечается, что результат работы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.