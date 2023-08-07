Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області

Збройні сили України сьогодні, 7 серпня, знищили ворожий вертоліт Ка-52 у селі Роботине (Запорізька область).
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, це результат роботи воїнів 47-ї бригади ЗСУ в селі Роботине.
Ворожий вертоліт Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Фото: Роботине (deepstatemap.live)
"Чудова робота. Слава героям", - додав Тарнавський.
Ка-52
Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 310 гелікоптерів та 315 літаків.
При чому у червні представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.
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