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Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області

Фото: Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 7 серпня, знищили ворожий вертоліт Ка-52 у селі Роботине (Запорізька область).

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, це результат роботи воїнів 47-ї бригади ЗСУ в селі Роботине.

Ворожий вертоліт Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Фото: Роботине (deepstatemap.live)

"Чудова робота. Слава героям", - додав Тарнавський.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Втрати росіян в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 310 гелікоптерів та 315 літаків.

При чому у червні представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні