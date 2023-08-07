Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області

За його словами, це результат роботи воїнів 47-ї бригади ЗСУ в селі Роботине.

Ворожий вертоліт Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Фото: Роботине (deepstatemap.live)

"Чудова робота. Слава героям", - додав Тарнавський.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Втрати росіян в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 310 гелікоптерів та 315 літаків.

При чому у червні представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.