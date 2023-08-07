Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области

Вооруженные силы Украины сегодня, 7 августа, уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в селе Роботино (Запорожская область).
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина.
По его словам, это результат работы воинов 47-й бригады ВСУ в селе Роботино.
Вражеский вертолет Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Фото: Работино (deepstatemap.live)
"Замечательная работа. Слава героям", - добавил Тарнавский.
Ка-52
Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.
Причем в июне представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.
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