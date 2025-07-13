Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Покровська, а російські - в районі Новопавлівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
12 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали.
Так звані "воєнкори" РФ заявили, що військове командування Росії перекинуло підрозділи 155-ї бригади морської піхоти з Олексіївки до Кіндратівки для посилення підрозділів 40-ї бригади і 30-го мотострілецького полку.
Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просування не отримали. Вони атакували в напрямку Дронівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Івано-Дарівки та Виїмків.
Геолокаційні дані показали, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Удачного. Російські війська атакували в напрямку Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, в районі Разіна, Мирного і Миролюбівки, а також у напрямку Проміня, Лисівки і Сергіївки.
Також геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки - в районі Новохатського. Населений пункт окупанти захопити не зуміли.
Раніше Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті. Найгарячіше - на Покровському та Лиманському напрямках.
Окупаційні війська втратили 1070 одиниць живої сили. Загальні втрати РФ склали близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.
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