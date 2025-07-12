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Генштаб розкрив втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів і багато дронів

Субота 12 липня 2025 07:28
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Генштаб розкрив втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів і багато дронів Фото: ЗСУ знищують окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За останню добу з 11 на 12 липня, російські загарбники втратили на фронті 1070 солдатів і багато дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 032 690 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 11 013 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 22 980 (+1) од;
  • артилерійських систем - 30 194 (+31) од;
  • РСЗВ - 1437 (+0) од;
  • засоби ППО - 1193 од;
  • літаків - 421 од;
  • вертольотів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45 248 (+245) од;
  • крилатих ракет - 3459 (+0) од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 822 (+90) од;
  • спеціальної техніки - 3929 од.

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Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 11 липня відбулося 145 бойових зіткнень на фронті. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

Нещодавно пілоти дронів Першої Президентської бригади "Буревій" під Куп'янськом знищили РСЗВ Type-75. Ця система була вироблена в Північній Кореї.

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