Генштаб розкрив втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів і багато дронів

За останню добу з 11 на 12 липня, російські загарбники втратили на фронті 1070 солдатів і багато дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 032 690 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;

танків - 11 013 (+2) од;

бойових броньованих машин - 22 980 (+1) од;

артилерійських систем - 30 194 (+31) од;

РСЗВ - 1437 (+0) од;

засоби ППО - 1193 од;

літаків - 421 од;

вертольотів - 340 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45 248 (+245) од;

крилатих ракет - 3459 (+0) од;

кораблів/катерів - 28 од;

підводних човнів - 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 54 822 (+90) од;

спеціальної техніки - 3929 од.