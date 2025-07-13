Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Северная ось

12 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили.

Так называемые "военкоры" РФ заявили, что военное командование России перебросило подразделения 155-й бригады морской пехоты из Алексеевки в Кондратовку для усиления подразделений 40-й бригады и 30-го мотострелкового полка.

Восток Украины

Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Пропагандисты сообщили о продвижении оккупантов в сторону Волчанска.

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Пропагандисты сообщили о продвижении оккупантов в сторону Волчанска. Купянское направление. Российские войска атаковали в районах Кондрашовки, Радковки и Голубовки, Петропавловки; Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Российские войска атаковали в районах Кондрашовки, Радковки и Голубовки, Петропавловки; Степной Новоселовки и в направлении Песчаного. Боровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Попытки продвижения оккупантов провалились.

Оккупанты атаковали в районе Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Попытки продвижения оккупантов провалились. Лиманское направление. ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Карповки, Шандрыголового, Зеленой Долины, Торского, Дибровой и Серебрянского леса.

Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвижения не получили. Они атаковали в направлении Дроновки, Серебрянки, Верхнокаменского, Ивано-Даревки и Выимки.

Покровское направление

Геолокационные данные показали, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Удачного. Российские войска атаковали в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, в районе Разина, Мирного и Миролюбовки, а также в направлении Проминя, Лысовки и Сергеевки.

Новопавловка

Также геолокационные данные показали, что российские войска недавно продвинулись в направлении Новопавловки - в районе Новохатского. Населенный пункт оккупанты захватить не сумели.