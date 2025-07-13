Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись в районе Покровска, а российские - в районе Новопавловки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
12 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили.
Так называемые "военкоры" РФ заявили, что военное командование России перебросило подразделения 155-й бригады морской пехоты из Алексеевки в Кондратовку для усиления подразделений 40-й бригады и 30-го мотострелкового полка.
Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвижения не получили. Они атаковали в направлении Дроновки, Серебрянки, Верхнокаменского, Ивано-Даревки и Выимки.
Геолокационные данные показали, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Удачного. Российские войска атаковали в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, в районе Разина, Мирного и Миролюбовки, а также в направлении Проминя, Лысовки и Сергеевки.
Также геолокационные данные показали, что российские войска недавно продвинулись в направлении Новопавловки - в районе Новохатского. Населенный пункт оккупанты захватить не сумели.
Ранее Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что с начала суток произошло 151 боестолкновение на фронте. Горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.
Оккупационные войска потеряли 1070 единиц живой силы. Общие потери РФ составили около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.
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