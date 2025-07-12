Півтораста боїв за добу: в Генштабі назвали напрямки, на яких зараз найгарячіша ситуація
На фронті війни України проти російських агресорів з початку доби відбулося 151 боєзіткнення з окупантами. Наразі найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Лиманський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ. за 12 липня.
Російські окупанти з початку доби здійснили 32 ракетні та 70 авіаційних ударів. Ворог застосував 104 керовані авіаційні бомби та 1292 дрони-камікадзе. 4066 разів росіяни обстрілювали позиції Збройних сил України та населені пункти.
Яка ситуація на різних напрямках фронту:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: 12 боєзіткнень з російськими окупантами.
- Південно-Слобожанський напрямок: ЗСУ відбили сім спроб штурмів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.
- Куп'янський напрямок: вісім відбитих атак ворога поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю.
- Лиманський напрямок: 23 ворожі атаки в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боїв досі тривають.
- Сіверський напрямок: три спроби російських штурмів у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки, атаки відбито.
- Краматорський напрямок: чотири штурми в районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Усі штурми відбито.
- Торецький напрямок: вісім спроб штурмів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення тривають.
- Покровський напрямок - найважчий: окупанти здійснили 47 атак у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Українські війська знешкодили там 162 окупанти, з яких 105 безповоротно. Також знищено багатоцільовий броньований легкий тягач, 26 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дев’ять мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку та дві станції радіоелектронної боротьби противника.
- Новопавлівський напрямок: дев'ять атак росіян у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.
- Гуляйпільський напрямок: без наземних штурмів.
- Оріхівський напрямок: відбито дві атаки окупантів у районі Кам’янського.
- Придніпровський напрямок: відбито вісім атак ворога в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.
"Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу втрат у живій силі та техніці", - зазначили у Генеральному штабі.
Зазначимо, що за добу з 11 на 12 липня, російські окупанти втратили на фронті 1070 одиниць живої сили. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.
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