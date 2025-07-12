Півтораста боїв за добу: в Генштабі назвали напрямки, на яких зараз найгарячіша ситуація

На фронті війни України проти російських агресорів з початку доби відбулося 151 боєзіткнення з окупантами. Наразі найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Лиманський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ. за 12 липня.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу втрат у живій силі та техніці", - зазначили у Генеральному штабі.

Російські окупанти з початку доби здійснили 32 ракетні та 70 авіаційних ударів. Ворог застосував 104 керовані авіаційні бомби та 1292 дрони-камікадзе. 4066 разів росіяни обстрілювали позиції Збройних сил України та населені пункти.

Зазначимо, що за добу з 11 на 12 липня, російські окупанти втратили на фронті 1070 одиниць живої сили. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.

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