Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Покровська, а російські - в районі Новопавлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Північна вісь

12 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали.

Так звані "воєнкори" РФ заявили, що військове командування Росії перекинуло підрозділи 155-ї бригади морської піхоти з Олексіївки до Кіндратівки для посилення підрозділів 40-ї бригади і 30-го мотострілецького полку.

Схід України

Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак успіхів не досягли. Пропагандисти повідомили про просування окупантів у бік Вовчанська.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак успіхів не досягли. Пропагандисти повідомили про просування окупантів у бік Вовчанська. Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районах Кіндрашівки, Радківки та Голубівки, Петропавлівки; Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

Російські війська атакували в районах Кіндрашівки, Радківки та Голубівки, Петропавлівки; Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного. Боровий Напрямок. Окупанти атакували в районі Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Глущенкового, Чернещини та Новоєгорівки. Спроби просування окупантів провалилися.

Окупанти атакували в районі Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Глущенкового, Чернещини та Новоєгорівки. Спроби просування окупантів провалилися. Лиманський напрямок. ЗС РФ продовжили наступ, проте просування не отримали. Вони атакували в районі Карпівки, Шандриголового, Зеленої Долини, Торського, Дібрової та Срібнянського лісу.

Донецька область

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просування не отримали. Вони атакували в напрямку Дронівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Івано-Дарівки та Виїмків.

Покровський напрямок

Геолокаційні дані показали, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Удачного. Російські війська атакували в напрямку Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, в районі Разіна, Мирного і Миролюбівки, а також у напрямку Проміня, Лисівки і Сергіївки.

Новопавлівка

Також геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки - в районі Новохатського. Населений пункт окупанти захопити не зуміли.