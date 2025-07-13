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Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Неділя 13 липня 2025 03:37
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Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW Ілюстративне фото: ЗСУ просунулися в районі Покровська (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Українські війська нещодавно просунулися в районі Покровська, а російські - в районі Новопавлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

12 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали.

Так звані "воєнкори" РФ заявили, що військове командування Росії перекинуло підрозділи 155-ї бригади морської піхоти з Олексіївки до Кіндратівки для посилення підрозділів 40-ї бригади і 30-го мотострілецького полку.

Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Схід України

  • Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак успіхів не досягли. Пропагандисти повідомили про просування окупантів у бік Вовчанська.
  • Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районах Кіндрашівки, Радківки та Голубівки, Петропавлівки; Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
  • Боровий Напрямок. Окупанти атакували в районі Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Глущенкового, Чернещини та Новоєгорівки. Спроби просування окупантів провалилися.
  • Лиманський напрямок. ЗС РФ продовжили наступ, проте просування не отримали. Вони атакували в районі Карпівки, Шандриголового, Зеленої Долини, Торського, Дібрової та Срібнянського лісу.

Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Донецька область

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просування не отримали. Вони атакували в напрямку Дронівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Івано-Дарівки та Виїмків.

Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Покровський напрямок

Геолокаційні дані показали, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Удачного. Російські війська атакували в напрямку Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, в районі Разіна, Мирного і Миролюбівки, а також у напрямку Проміня, Лисівки і Сергіївки.

Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Новопавлівка

Також геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки - в районі Новохатського. Населений пункт окупанти захопити не зуміли.

Українські війська просунулися в районі Покровська: карти ISW

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті. Найгарячіше - на Покровському та Лиманському напрямках.

Окупаційні війська втратили 1070 одиниць живої сили. Загальні втрати РФ склали близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.

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