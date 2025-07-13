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Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Воскресенье 13 июля 2025 03:37
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Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW Иллюстративное фото: ЗСУ продвинулись в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украинские войска недавно продвинулись в районе Покровска, а российские - в районе Новопавловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

12 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили.

Так называемые "военкоры" РФ заявили, что военное командование России перебросило подразделения 155-й бригады морской пехоты из Алексеевки в Кондратовку для усиления подразделений 40-й бригады и 30-го мотострелкового полка.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Восток Украины

  • Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Пропагандисты сообщили о продвижении оккупантов в сторону Волчанска.
  • Купянское направление. Российские войска атаковали в районах Кондрашовки, Радковки и Голубовки, Петропавловки; Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.
  • Боровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Попытки продвижения оккупантов провалились.
  • Лиманское направление. ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Карповки, Шандрыголового, Зеленой Долины, Торского, Дибровой и Серебрянского леса.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвижения не получили. Они атаковали в направлении Дроновки, Серебрянки, Верхнокаменского, Ивано-Даревки и Выимки.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Покровское направление

Геолокационные данные показали, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Удачного. Российские войска атаковали в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, в районе Разина, Мирного и Миролюбовки, а также в направлении Проминя, Лысовки и Сергеевки.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Новопавловка

Также геолокационные данные показали, что российские войска недавно продвинулись в направлении Новопавловки - в районе Новохатского. Населенный пункт оккупанты захватить не сумели.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что с начала суток произошло 151 боестолкновение на фронте. Горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.

Оккупационные войска потеряли 1070 единиц живой силы. Общие потери РФ составили около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.

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