Українські війська контратакують в районі Спірного: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки Харківської області та Білогорівки Луганської.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 24 травня, видно, як українські сили відвойовують позиції на східній околиці Спірного. Російський блогер стверджував, що позиційні бої тривали під Білогорівкою та Спірним.

Бої у Донецькій області

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії в напрямку Бахмута та Іванівського. На кадрах, опублікованих 25 травня, видно, як Пригожин розмовляє з бійцями у Бахмуті та обговорює, як вони почали відходити в тил і повністю вийдуть з міста 1 червня.

Російський блогер заявив, що війська РФ переключили увагу на трасу Т0504 Часів Яр-Бахмут і О0506 Хромове-Бахмут і зазначив, що на флангах Бахмута тривають важкі бої. Він стверджував, що зараз вони намагаються захопити Іванівське та Хромове.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Донецька в районі Авдіївки та Новокалинового;

на північно-західній околиці Донецька біля Красногорівки; та на південно-західній околиці біля Мар’їнки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що росіяни незначно просунулися до вулиці Поліграфічної в Мар’їнці. Стверджується, що українські війська можуть утримувати позиції на південь від Авдіївки поблизу Опитного. "Південна вісь"

Окупанти стверджують, що українські війська завдали удару по російському штурмовику Су-25 над Запорізькою областю, 25 травня. Російський блогер опублікував кадри, на яких нібито показано наслідки удару української зенітно-ракетної оборони по російському літаку в невстановленому місці в Запоріжжі.

Також, росіяни повідомили про задимлення під Мелітополем і стверджували, що українські сили збили Су-25.

25 травня, війська РФ продовжували обстрілювати українські позиції на півдні авіаційними бомбами ФАБ-500. Українське оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська завдали двох ударів поблизу Берислава в Херсонській області.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов і окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджували, що російська ППО та підрозділи Чорноморського флоту збили шість безпілотників над Севастополем та іншими районами Криму, в ніч з 24 на 25 травня.