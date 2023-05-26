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Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW

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Пятница 26 мая 2023 02:58
Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW Фото: ВСУ отвоевывают позиции в районе Спорного (facebook/MinistryОfDefence)
Автор: Максим Шушко

По всей линии фронта продолжаются бои Вооруженных Сил Украины с российскими оккупантами. Украинские силы отвоевывают позиции на восточной окраине Спорного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки Харьковской области и Белогоровки Луганской.

На геолокационных кадрах, опубликованных 24 мая, видно, как украинские силы отвоевывают позиции на восточной окраине Спорного. Российский блоггер утверждал, что позиционные бои продолжались под Белогоровкой и Спорным.

Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия в направлении Бахмута и Ивановского. На кадрах, опубликованных 25 мая, видно, как Пригожин разговаривает с бойцами в Бахмуте и обсуждает, как они начали уходить в тыл и полностью выйдут из города 1 июня.

Российский блогер заявил, что войска РФ переключили внимание на трассу Т0504 Часов Яр-Бахмут и О0506 Хромово-Бахмут и отметил, что на флангах Бахмута продолжаются тяжелые бои. Он утверждал, что сейчас они пытаются захватить Ивановское и Хромово.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Донецка в районе Авдеевки и Новокалинового;

на северо-западной окраине Донецка возле Красногоровки; и на юго-западной окраине возле Марьинки.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что россияне незначительно продвинулись на улицу Полиграфическую в Марьинке. Утверждается, что украинские войска могут удерживать позиции к югу от Авдеевки вблизи Опытного. Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISWУкраинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW "Южная ось"

Оккупанты утверждают, что украинские войска нанесли удар по российскому штурмовику Су-25 над Запорожской областью, 25 мая. Российский блоггер опубликовал кадры, на которых, якобы, показаны последствия удара украинской зенитно-ракетной обороны по российскому самолету в неустановленном месте в Запорожье.

Также, россияне сообщили о задымлении под Мелитополем и утверждали, что украинские силы сбили Су-25.

25 мая войска РФ продолжали обстреливать украинские позиции на юге авиационными бомбами ФАБ-500. Украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что российские войска нанесли два удара вблизи Берислава в Херсонской области.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждали, что российская ПВО и подразделения Черноморского флота сбили шесть беспилотников над Севастополем и другими районами Крыма, в ночь с 24 на 25 мая.

Российский блогер утверждал, что украинские силы запустили семь беспилотников, сбитых у Джанкоя, Стерегуща, Маслового и Заветного.

Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISWУкраинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы, вечером 25 мая.

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