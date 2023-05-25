У тимчасово окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Судячи з опублікованих фото та відео, над портовим містом піднімається густий стовп диму, також видно, що після вибуху виникла сильна пожежа.

Вибухи в окупованому Бердянську

Тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області розташований на узбережжі Азовського моря і від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває під контролем окупантів. Війська РФ використовують місто та його портову інфраструктуру для перекидання військ, техніки, а також для власного постачання. Крім того, через нього вивозиться захоплена сільгосппродукція.

Нагадаємо, що у березні минулого року ЗСУ вдарили по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська. В результаті операції великі російські десантні кораблі "Орськ", "Цезар Кунніков", "Новочеркаськ" зазнали пошкоджень, а "Саратов" був знищений.

Крім того, 21 травня українські військові вразили штаб російської армії у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни стверджують, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.