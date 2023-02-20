Українські війська оборонятимуть Бахмут, доки це буде розумно, - Зеленський

Бахмут - не особливо велике місто, але Україні важливо його захистити. Проте, не будь-якою ціною.

"Ми оборонятимемо, поки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що попри плани російського диктатора Володимира Путіна затягти конфлікт, Україна готується до короткої війни та перемоги.

"Чим швидше вона буде, тим менше у нас буде жертв. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. З іншого боку, ми бачимо, що економічні санкції проти Москви - це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації", - додав президент.