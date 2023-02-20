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Украинские войска будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно, - Зеленский

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Понедельник 20 февраля 2023 00:20
Украинские войска будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Бахмут - не особо большой город, но Украине важно его защитить. Тем не менее, не любой ценой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянской газете Corriere della Ser

"Мы будем оборонять, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что, несмотря на планы российского диктатора Владимира Путина затянуть конфликт, Украина готовится к короткой войне и победе.

"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы - это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил президент.

Напомним, аналитики подчеркнули, что ВСУ сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля.

К слову, украинские пограничники во время боев под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен боевика из ЧВК "Вагнер".

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