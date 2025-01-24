Українські виробники продуктів за рік підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України - на 18,6%, за межі України - на 32,0%.

Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів - на 24,0%, у т.ч. усередині України - на 23,1%, і на виробництво м'яса - на 17,6%, зокрема всередині України - на 18,3%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 13,1%, зокрема всередині України - на 13,3%.

Виробники напоїв підняли ціни на 5,9%, зокрема всередині України - на 5,7%.

Ціни на виробників цукру впали за рік на 1,5%, однак всередині України зросли на 0,1%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти

За даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%.

За даними ООН, світові ціни на продовольство знизилися в грудні 2024 року на 6,7% в порівнянні з груднем 2023 року.