Світові ціни на вершкове масло впали після зростання протягом 14 місяців

Світові ціни на продовольство знизилися в грудні 2024 року. Падіння цін на цукор, молочні продукти, рослинні олії та злаки більш ніж компенсувало зростання цін на м'ясо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчого агентства ООН (ФАО ).

"Міжнародні котирування на вершкове масло продемонстрували найбільше падіння, завершивши 14-місячну серію безперервного зростання через стриманий світовий попит і накопичені запаси", - йдеться в повідомленні.

Індекс цін на продовольство ФАО в грудні 2024 року становив 127,0 пунктів, знизившись на 0,5% порівняно з листопадовим рівнем.

Індекс на 6,7% вищий за рівень рік тому, але залишився 20,7% нижчим за пікове значення, досягнуте в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

У середньому за 2024 рік індекс становив 122,0 пункта, що на 2,1% нижче середнього значення за 2023 рік.

Індекс цін на зернові ФАО склав 111,3 пункту в грудні, змінившись порівняно з листопадом. Ціни на 9,3% нижчі за рівень роком раніше. Експортні ціни на пшеницю в цілому залишалися стабільними в грудні. Низхідний тиск від стриманого міжнародного попиту і більш високої сезонної доступності від врожаїв в Аргентині та Австралії був врівноважений висхідним тиском від поганих умов озимих культур в Російській Федерації. Світові ціни на кукурудзу трохи зросли.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в грудні становив 163,3 пункти, знизившись на 0,5% у місячному обчисленні, але все ще на 33,5% вище, ніж роком раніше.

Індекс цін на м'ясо ФАО становив 119,0 пунктів у грудні, що на 0,4% вище, ніж у листопаді, що означає відновлення після трьох місяців послідовного зниження. Індекс був на 7,1% вищим за відповідне значення рік тому.

Індекс цін на молочні продукти ФАО склав 138,9 пункту в грудні, знизившись на 0,7% порівняно з листопадом, що стало першим зниженням після семи послідовних місяців зростання, Він, як і раніше, на 17,0% вищий за відповідний рівень роком раніше. Світові ціни на сир і сухе знежирене молоко знизилися через більш слабкий міжнародний попит.

Значення індексу цін на цукор ФАО в грудні склало 120,0 пунктів, що на 5,1 нижче, ніж у листопаді, що стало другим місячним зниженням поспіль і на 10,6% нижче за значення в грудні 2023 року.