Украинские производители продуктов за год подняли цены на 20%: что подорожало больше всего

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 32,0%.

Больше всего выросли цены на производство молочных продуктов - на 24,0%, в т.ч. внутри Украины - на 23,1%, и на производство мяса - на 17,6%, в частности внутри Украины - на 18,3%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 13,1%, в том числе внутри Украины - на 13,3%.

Производители напитков подняли цены на 5,9%, в том числе внутри Украины - на 5,7%.

Цены на производителей сахара упали за год на 1,5%, однако внутри Украины выросли на 0,1%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на продукты

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,1%.

По данным ООН, мировые цены на продовольствие снизились в декабре 2024 года на 6,7% по сравнению с декабрем 2023 года.