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Українські виробники продуктів підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше

Україна, Четвер 24 липня 2025 11:59
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Українські виробники продуктів підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше Фото: Ціни на продовольство зросли на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Продовольча інфляція в Україні залишається високою. Дані виробників свідчать, що ціни будуть зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, в червні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із червнем минулого року зросли на 13,1%. Ціни в межах України зросли на 13,0%, за межі України - на 14,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України - на 18,6%, за межі України - на 30,2%.

Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 24,1%, у т.ч. всередині України - на 24,4%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,3%, зокрема, всередині України - на 18,9%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,5%, зокрема всередині України - на 17,5%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 10,1%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 8,1%, у т.ч. всередині України на 8,0%.
Українські виробники продуктів підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти в Україні

За даними, Держстату, в червні 2025 року порівняно з червнем минулого року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 23,2%.

Яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривень за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривень за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривень за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривень за кілограм.

Світові ціни продовольство в червні 2025 року зросли на 7,0%. Світові ціни на а вершкове масло збільшились до нового рекорду.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявив, що ера дешевих продуктів у світі закінчується.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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