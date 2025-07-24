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Украинские производители продуктов подняли цены на 20%: что подорожало больше всего

Украина, Четверг 24 июля 2025 11:59
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Украинские производители продуктов подняли цены на 20%: что подорожало больше всего Фото: Цены на продовольствие выросли на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продовольственная инфляция в Украине остается высокой. Данные производителей свидетельствуют, что цены будут расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в июне 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июнем прошлого года выросли на 13,1%. Цены в пределах Украины выросли на 13,0%, за пределы Украины - на 14,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 30,2%.

Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов - на 24,1%, в т.ч. внутри Украины - на 24,4%.

В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,3%, в частности, внутри Украины - на 18,9%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,5%, в том числе внутри Украины - на 17,5%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины - на 10,1%.

Цены производителей сахара упали за год на 8,1%, в т.ч. внутри Украины на 8,0%.
Украинские производители продуктов подняли цены на 20%: что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на продукты в Украине

По данным, Госстата, в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 23,2%.

Яйца подорожали на 62,7% до 53,6 гривен за десяток, подсолнечное масло на 37,2% до 80,6 гривен за литр, мука на 36,1% до 21,7 гривен за килограмм, куриное филе на 35,8% до 214,6 гривен за килограмм.

Мировые цены продовольствие в июне 2025 года выросли на 7,0%. Мировые цены на сливочное масло увеличились до нового рекорда.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявил, что эра дешевых продуктов в мире заканчивается.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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